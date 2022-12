Mostra Cultural de Natal começa na segunda-feira

Apresentações do grupo musical Oscarasvelho (das 20 às 21 horas) e do Grand Class de Dança (das 21 às 22 horas) abrem, na próxima segunda–feira (19/12), na praça da Catedral de São José, a Mostra Cultural do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. O evento já é uma tradição no final de ano da cidade e as apresentações – todas gratuitas – sempre atraem um bom público. No total serão 11 atrações variadas ao longo da semana.

No dia 20 (terça-feira) apresentam-se a Banda Influência e o Grupo Timbó. Para o dia 21 (quarta-feira) estão programadas as apresentações “Sapatos Elétricos” e Oversong. No dia 22 (quinta-feira) acontecem três apresentações: Grupo Folclórico Vesná, Mostra de Dança e Grupo Folclórico Pôr do Sol. A Mostra Cultural de Natal deste ano será encerrada no dia 23 (sexta-feira) com apresentações do Grupo de Choro “Acordes e Encontros” e da Orquestra Viola do Campo.

Além das atrações, a programação contará com artistas performáticos que estarão interagindo com os espectadores na ambientação da praça São José, com um momento especial no “Quintal do Noel”, espaço destinado ao Papai Noel, com apresentações diárias.

Desenvolvido através de recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022” é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura. A execução está a cargo da Associação Sou Arte.

Esta quinta edição do projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Colacril, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).