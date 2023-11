Miguel Sanches Neto no Encontro das Academias do PR em CM

O renomado escritor Miguel Sanches Neto participará do 17º Encontro Estadual das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná, que ocorrerá em Campo Mourão neste final de semana (de 10 a 12 de novembro). Sua palestra está agendada para as 9h30 de sábado (11) no Paraná Palace Hotel.

Além de ser um dos palestrantes destacados do evento, Sanches Neto, também reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), receberá a Comenda Vida e Liberdade. Essa é a mais alta honraria concedida pela Academia Mourãoense de Letras, destinada a homenagear personalidades destacadas no cenário literário e cultural.

Miguel Sanches Neto passou parte de sua vida em Peabiru, onde estudou no Colégio Agrícola de Campo Mourão. Diversas de suas obras retratam experiências em Peabiru e Campo Mourão.

Além de ser um prolífico crítico literário brasileiro, Sanches Neto foi colunista da Gazeta do Povo, de Curitiba, de 1993 a 2012, onde publicava semanalmente artigos sobre literatura. Contribuiu também para outros veículos de comunicação, tais como O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, República, Bravo!, Poesia Sempre e D’Pontaponta. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 600 artigos de crítica literária e mais de 50 livros, tanto no Brasil quanto no exterior.