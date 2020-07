Live Domingo no Lago terá especial Dia Mundial do Rock

O Dia Mundial do Rock será comemorado neste domingo (12), a partir das 15 horas, por meio de uma live que será transmitida ao vivo pela página da Fundação Cultural de Campo Mourão. Outro objetivo do evento é arrecadar donativos para a Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis.

Além da banda maringaense Stolen Byrds, que está na lista das 100 melhores de 2019, o evento terá a participação do músico mourãoense Sérgio Hono. O evento busca valorizar tanto o espaço da Concha Acústica Analis Ohara quanto o Parque Joaquim Teodoro de Oliveira como um todo.

“Este ano já havia uma programação de atrações para o espaço, mas devido a pandemia do Covid-19, as atividades tiveram que ser canceladas. Pensando em fomentar o espaço e a ideia do evento, foi idealizado no formato “Live”. Sendo assim, não será permitida a entrada de público, apenas os artistas e equipe de produção”, explicou a secretária municipal de Cultura, Marley Formentini.

O Projeto Domingo no Lago, idealizado pela equipe do Teatro Municipal de Campo Mourão, já é um evento tradicional da Fundacam, feito desde a década de 90 e todos os anos busca trazer atrações artística-culturais dos mais variados formatos.

SERVIÇO

A live será transmitida pela página (https://www.facebook.com/ fundacaoculturaldecampomourao/ ) e também pela canal da Banda Stolen Byrds no Youtube (http://youtube.com/ stolenbyrds). Já as doações para a Associação serão agendadas pelo telefone (44) 99954-3040.