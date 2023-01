Instalada Comissão de Acervos do Museu Municipal

Criada em dezembro do ano passado, por meio de decreto, foi instalada pela Fundação Cultural de Campo Mourão, na quinta-feira (26), a Comissão de Acervos do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. Fazem parte da Comissão, nomeada pelo prefeito Tauillo Tezelli, o historiador Jair Elias dos Santos Júnior (coordenação do Museu); Maurício Pozza Rodrigues (Fundação Cultural); Vitor Hugo da Cruz Silva (acadêmico do curso de história local); Maria Eduarda Romanhuk Povodenhak (do curso de história) e Gilson Mendes de Gois (escritor e historiador).

A Comissão de Acervos tem a finalidade de analisar e deliberar sobre a aquisição de objetos isolados ou conjunto de objetos para o acervo do Museu. Também delibera para a questão de descartes de peças que estejam comprometidas com seu estado de preservação e ou que tenham uma quantidade de expressiva de duplicatas.

Após a instalação da Comissão, em ato solene realizado no Museu, os membros conheceram o novo espaço da Reserva Técnica e o Centro de Documentação da História Mourãoense, criado em dezembro. A criação da Comissão faz parte da ação da Fundação Cultural em democratizar o acesso da comunidade aos bens culturais do município.