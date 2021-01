Importância da arte e cultura será tema de live do Espaço Sou Arte

“A importância da arte e cultura no desenvolvimento de uma comunidade” será o tema da live que a Associação Sou Arte (ASA), de Campo Mourão, realiza nesta quinta-feira (28/1), a partir das 14 horas, através do seu canal no youtube. O convidado especial é o professor, ator, gestor cultural e dramaturgo Luiz Varini (de Umuarama).

O evento também terá a participação de integrantes do Espaço Sou Arte. Um dos pontos que serão tratados na live é que a arte e a cultura são tão importantes para o desenvolvimento humano quanto a matemática ou a ciência. Segundo os organizadores do evento, é tempo de pensar e falar em arte e de que forma ela interage com esse tempo de mudanças comportamentais e culturais provocadas pela pandemia de Covid-19, que exige de todos os setores resignação, adaptação, mudanças, etc.