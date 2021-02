Fundação Cultural volta a atender em período integral

As atividades da Fundação Cultural foram retomadas nesta semana em período integral, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, que fica na Estação da Luz, está aberta apenas para empréstimos e devoluções de livros e não será permitida aos usuários a entrada para acesso as estantes, estudos, leituras e pesquisas no prédio.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, lembra que é obrigatório o uso de máscara e álcool em gel para ser atendido em todos os departamentos. “Na Biblioteca os usuários devem aguardar atendimento na fila, do lado de fora do prédio, respeitando as orientações de distanciamento”, esclarece o secretário.

Na Casa da Música Rose Mary Albuquerque os professores já estão definindo as vagas para as aulas, previstas para iniciarem no dia 1º de março. Nos próximos dias serão divulgados os cursos disponíveis, valores das mensalidades e número de vagas.