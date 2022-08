Fundação Cultural lança edital de incentivo a projetos culturais

Um total de R$ 105 mil é o valor do Fundo Especial de Promoção e Atividades Culturais (FEPAC), cujo edital foi lançado pela Fundação Cultural para o ano de 2022. Serão selecionados 7 projetos, sendo o valor máximo de R$ 15 mil para cada um aprovado. As inscrições vão até 23 de setembro, exclusivamente por meio de formulário on-line,

disponível em https://forms.gle/NDrhRiaogwDwLghf8.

Poderão receber incentivos financeiros projetos nas áreas de Música e Canto; Dança; Teatro; Circo, Folclore, Tradições e Artesanato; Literatura, Biblioteconomia; Acervo e Patrimônio Histórico e Cultural, Museus e Centros Culturais, Pesquisa e Documentação, Preservação de Bens Culturais e Artísticos.

O objetivo do edital é universalizar o acesso aos bens e serviços culturais, além de democratizar a participação de todos os segmentos culturais. Será aprovado um projeto de cada área. Dentre as novidades para este ano está a não exigência de contrapartida financeira em cima do valor total do projeto e o depósito em parcela única, após a aprovação realizada pelas Comissões de Avaliação.

Edital completo e anexos, acessar:

https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/fundacam-editais-outros