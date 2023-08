Fundação Cultural apresenta Café com Teatro neste sábado

Uma discussão animada em torno do clássico texto teatral “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, é a programação do Café com Teatro, neste sábado (19), às 15 horas, no auditório da Casa da Cultura. Os participantes são convidados a trazer pratos doces e salgados para compartilhar enquanto desfrutam do bate-papo e do debate acerca desse texto icônico.

O ator Geovane Rodrigues vai mediar o evento, trazendo sua experiência profissional e abordando o tema, que é considerado um marco na história do teatro brasileiro. Além das discussões, haverá o sorteio de um livro relacionado ao tema do próximo encontro entre os participantes.

“Será uma tarde agradável e enriquecedora, celebrando a arte do teatro e explorando as camadas de Eles não usam black-tie, de maneira descontraída e inspiradora”, enfatiza Priscilla Beatriz, coordenadora de Ação Teatral da Fundação Cultural de Campo Mourão.