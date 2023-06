Fundação Cultural adquire novos livros para artes cênicas

Recentemente a Fundação Cultural de Campo Mourão realizou a aquisição de novos livros para a Coordenação de Ação Teatral (CAT). São 18 novos títulos, entre eles, a “História do Teatro Brasileiro”, dicionários de teatro, livros sobre teatro de animação, o papel da mulher no Teatro Brasileiro no Século XX, técnicas circenses aéreas, bem como obras de renomados nomes do Teatro Mundial, como Constantin Stanislavski e Bertolt Brecht.

Os livros estão disponíveis para empréstimo na Coordenação de Ação Teatral, que está localizada na Casa da Cultura. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Profissionais de teatro, professores, alunos e demais interessados pelas artes cênicas podem solicitar o empréstimo, bastando apresentar um documento com foto e realizar um cadastro no local. O período de empréstimo é de 10 dias.

A Coordenação de Ação Teatral (CAT) teve início oficialmente em 1988 e desde então tem desempenhado um papel fundamental no fomento às Artes Cênicas em Mourão. Atualmente, o acervo literário da CAT conta com cerca de 400 textos dramatúrgicos, além de recentes aquisições de livros específicos na área teatral e circense, visando estimular o conhecimento e aprimoramento dos artistas.