Fundação Cultural abre inscrições para Concurso de Poesias 2022

Estão abertas até o dia 31 de agosto, o prazo para inscrições no Concurso de Poesias 2022, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão através da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello. O julgamento dos trabalhos será de 12 a 26 de setembro, a interpretação das poesias no dia 14 de outubro e a cerimônia de divulgação dos vencedores e premiação no dia 28 de outubro.

Serão premiadas as três melhores poesias na modalidade Composição (temáticas Campo Mourão e Livre) e as três melhores na modalidade Interpretação. Para cada temática da modalidade Composição a premiação será de R$ 750,00 para o 1º lugar, R$ 650,00 para o 2º e R$ 500,00 para o 3º. Para a Interpretação os prêmios serão de R$ 500,00 (1º lugar); R$ 400,00 (2º) e R$ 300,00 (3º).

Poderão participar autores que já tenham trabalhos publicados ou não com até três poesias, sendo apenas premiada uma por modalidade. A poesia concorrente, no entanto, deverá ser inédita e escrita em português. O concorrente não deve ter vencido outro concurso nem ter sido divulgada em qualquer meio de comunicação, inclusive na Internet.

Este ano o concurso fará parte da programação dos 75 anos de emancipação política de Campo Mourão. O objetivo é incentivar a criatividade literária através do gênero poético, fomentar a escrita e estimular a leitura; promover o surgimento de novos talentos literários e exaltar e homenagear a cidade por meio de criações poéticas. O edital completo pode ser solicitado por meio do endereço eletrônico [email protected] Mais informações fone 35239439.