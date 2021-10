Fundacam recebe obra do ator mourãoense Ney Piacentini

A Fundação Cultural de Campo Mourão recebeu do empresário Nilmar Piacentini a mais nova obra de seu irmão, o ator mourãoense Ney Piacentini. Ney é nascido em Campo Mourão, filho de pioneiros e hoje é uma das principais personalidades do Teatro brasileiro. O livro encontra-se na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martelo à disposição da comunidade.

Ney tem 40 anos de carreira, é professor, dramaturgo, diretor, escritor, pesquisador do seu oficio de ator e pós doutorando no Instituto de Artes da UNESP, com o Projeto História da Autuação no Brasil.

O Livro [DES]APRENDIZAGENS tem a apresentação do também ator Matheus Nachtergaele. “Indico os saborosos textos do Ney Piacentini para as gentes de teatro, claro, mas também para toda e qualquer pessoa que esteja curiosa para entrar na oficina privada dessa gente maluca, brincante e cheia de uma paz torturada, que somos nós, os atores”, escreveu Nachtergaele.