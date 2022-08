Fim de semana tem Batalha de Poesia em Campo Mourão

Neste sábado (27) Campo Mourão recebe a Batalha de Poesia a partir das 15h na Praça Getúlio Vargas, com a participação dos alunos que fizeram as oficinas “Poesia e Sociedade” com Érica Paiva Rosa, “Criação Poética” com Jéssica Campos e “Corpo e Poesia” com Lucas Afonso, oferecidas pelo projeto ao longo do mês.

Nelas, os participantes conheceram o slam (campeonato de poesia falada), escreveram poemas e treinaram suas performances para se apresentarem no evento que encerra a passagem do projeto maringaense por Campo Mourão. Eles apresentarão poemas autorais de até três minutos de duração, sem acompanhamento musical e sem uso de adereços, figurinos ou objetos cênicos.

O campeonato é organizado em três rodadas de apresentação. Os poetas passam de rodada de acordo com as notas que recebem de um júri popular, formado na hora do evento por cinco membros da plateia. O júri atribui notas de 0 a 10 para cada apresentação, avaliando poema e performance. Os cinco primeiros lugares ganham premiação em livros literários e os três primeiros lugares ganham troféus.

O evento terá interpretação em Libras, DJ e microfone aberto nos intervalos. Também contará com uma apresentação do poeta Lucas Afonso (SP),MC, autor do livro “A Última Folha do Caderno”, musicoterapeuta, ator, fundador do Slam da Ponta, Campeão do Slam Brasil e representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesia (FR).

“Se apresentar na Batalha de Poesia é muito importante para os participantes das oficinas, porque nesse evento eles colocam em prática tudo o que aprenderam e mostram ao público as suas produções ao longo das formações. É na batalha que eles sentem a emoção de apresentar um poema publicamente, além de entenderem como o campeonato se organiza na prática. Outro ponto legal é que o evento atinge outras pessoas que passam a conhecer o slam, um movimento poético que está chegando ao interior do estado”, comenta a produtora cultural e professora de literatura Érica Paiva, também fundadora do Slam Pé Vermelho (Maringá) e organizadora do livro “Poesia é o Conselho”.

O grande objetivo do projeto é que, após a sua finalização, o público atendido tenha os conhecimentos necessários para organizem outras comunidades de slams em suas cidades. Vale destacar que esse projeto deu origem ao Slam Pé Vermelho, criado em 2019 em Maringá. Nos próximos meses essas oficinas também devem acontecer em Sarandi e Maringá. Esse projeto é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) – Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.