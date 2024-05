Festivais de divulgação científica e de circo arrecadam doações para o RS

Os dois festivais realizados nesta semana pelo município de Campo Mourão arrecadam doações para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Além disso, o município enviou um caminhão-pipa e uma enfermeira para auxiliar o trabalho nas cidades gaúchas.

O Pint Of Science, que é o maior evento de divulgação científica, será realizado nesta segunda, terça e quarta-feiras, sempre em dois bares da cidade, a partir das 19h30. Aos que forem prestigiar, a organização solicita doação de produtos de higiene e limpeza para enviar ao RS.

De 14 a 18 de maio, a partir das 20 horas, também será realizado o Festival de Circo, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. Os espetáculos, na Lona Cultural nos fundos da Casa da Cultura, são gratuitos, porém, quem puder pode levar alimentos não perecíveis e água para a campanha solidária.

Programação do Festival Pint Of Science: https://pintofscience.com.br/events/campomourao

Programação do Festival de Circo: @fundacaoculturalcm