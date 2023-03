Faces of Aushwitz” e “Escravidão no Brasil” em exposição no Museu Municipal

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, mantido pela Fundação Cultural de Campo Mourão, receberá a exposição de Marina Amaral (@marinaarts), artista mineira mundialmente conhecida por utilizar cores para dar “vida” a fotografias em preto e branco. A exposição segue até dia 31 de março.

A mostra, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento prévio, une os projetos “Faces of Aushwitz” e “Escravidão no Brasil”.Promovida pelo Museu do Holocausto de Curitiba, a iniciativa faz parte das comemorações dos 45 anos de fundação do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira e contará com outras ações a serem divulgadas nos próximos dias.

Faces of Auschwitz é um projeto que se iniciou com a colorização da fotografia de Czeslawa Kwoka e que, atualmente, reúne outras 20 imagens de prisioneiros do maior complexo de extermínio nazista. As obras que integram Slavery in Brazil são fotografias de Alberto Henschel trabalhadas pela artista, e apresentam os rostos de homens, mulheres e crianças escravizadas no Brasil, último pais a abolir a escravidão no Ocidente.

A fundação do Museu Municipal, em 19 de março de 1978, contou com a presença de funcionários do Departamento de Educação e Cultura, da sociedade civil e dos pioneiros Joaquim Vitor Pereira (1º Tabelião de Campo Mourão) e de Deolindo Mendes Pereira, que anos mais tarde, após sua morte, teve o nome escolhido como patrono do Museu. A reunião de fundação foi por Antônio Gussão, que desde 1977, trabalhava com a ideia da instituição de um museu em Campo Mourão.