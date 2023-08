Escritora mourãoense, Lori Sato, lança livro sobre ChatGPT

A escritora e copywriter mourãoense, Lori Sato, lançará nesta sexta-feira (11) o livro digital “Mais esperto que o ChatGPT”. O livro é um guia inicial sobre a ferramenta de inteligência artificial (IA) ChatGPT, que pode ser usada para melhorar a produtividade e criatividade.

Ao unir realidade com um toque de brincadeira, a autora bate um papo com o ChatGPT. Com perguntas e respostas, ela ajuda a entender como a Inteligência Artificial (IA) funciona e dá dicas sobre como usar o ChatGPT no dia a dia.

O livro é escrito em um estilo claro, conciso e leve, e está repleto de informações valiosas. A autora faz um bom trabalho de explicar os conceitos complexos de IA de uma forma que seja fácil de entender, para defender a ideia de que devemos extrair o melhor da tecnologia.

“Mais esperto que o ChatGPT”; é indicado para empreendedores e profissionais liberais que desejam aproveitar o poder da IA para melhorar seus negócios. Mas também é uma boa opção para quem está interessado em aprender mais sobre o ChatGPT e outras ferramentas de escrita inteligente.

O livro, disponível na Amazon, é dividido em 4 capítulos, com 30 perguntas e respostas leves e descontraídas. Lori Sato é uma redatora publicitária e copywriter que tem uma paixão por contar histórias e dominar as palavras. Com uma vasta experiência profissional, Lori já trabalhou em várias agências de marketing e projetos criativos ao redor do mundo.

Natural de Campo Mourão, ela tem 35 anos, é casada e também é autora da coletânea de contos ‘Histórias da Quarentena’, de 2020.

SERVIÇO

Onde encontrar o ebook: https://www.amazon.com.br/Mais-esperto-que-ChatGPT-Intelig%C3%AAncia-ebook/dp/B0CDSH7Z3X/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2HV3KALOUVWY5&keywords=lori+sato&qid=1691587153&s=digital-text&sprefix=lori+sato%2Cdigital-text%2C215&sr=1-1