Escritora mourãoense lança livro infantil nesta quinta feira

Será realizada nesta quinta-feira (4/5), às 18h30min, em Campo Mourão, a solenidade de lançamento do livro infantil “Férias no Campo”, de autoria de Sílvia Fernandes. O evento vai acontecer na Estação da Luz “Dom Elizeu Simões Mendes”/Biblioteca Municipal “Professor Egydio Martello”.

É o quarto livro da autora mourãoense – o primeiro infantil. Sílvia Fernandes estreou na área literária em 2005 com o lançamento do livro de poesias “Um Pouco de Mim”. Posteriormente lançou o livro infanto-juvenil “O Nasquimi Dourado e outras histórias” em 2018 e “Acalanto” em 2021 com crônicas, hacais e poesias. Seu currículo inclui ainda contribuições em antologias, revistas e em materiais didáticos.

Escritora e poetisa, Sílvia Fernandes é mãe de três filhos e avó de quatro netos e desde 2019 é integrante da Academia Mourãoense de Letras (AML), ocupando a cadeira 2 que tem Nelson Bittencourt Prado como patrono.

Em 2017 venceu o Concurso de Poesias de Campo Mourão e, em 2014, ficou em terceiro no Prêmio Sesc de Contos Infantis, em Brasília. Vários outros prêmios e condecorações pela sua produção literária constam do seu currículo. Ela também possui o blog “prosa-poemapastel.com”, onde escreve sobre cultura e culinária.

FÉRIAS NO CAMPO

O novo livro de Sílvia Fernandes conta a história de Pedrinho, um menino da cidade grande que viaja com o pai para uma fazenda, durante as férias escolares. “É uma oportunidade que eu tenho de mostrar às crianças o amor à natureza, a preservação do meio ambiente, o valor da terra e do agricultor. Além disso, eles aprenderão a gostar de poesia, porque toda a história de Pedrinho é escrita em versos”, explica a escritora. Sílvia Fernandes acrescenta: “… ao ler o livro ou ouvir a história, elas (as crianças) estarão aprendendo a gostar de literatura e poesia”, finaliza.

O livro tem prefácio da também escritora e poetisa mourãoense Cida Freitas, que salienta que “a obra pretende despertar a sensibilidade dos pais e professores para que possibilitem aos pequenos, especialmente os que vivem na cidade, conhecer as belezas naturais, bem como a origem dos produtos que conhecem apenas em caixinhas ou pacotes”.

Editado com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, “Férias no Campo” tem ilustrações do mourãoense Tiago Silva.