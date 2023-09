Definidos vencedores do Concurso de Poesias 2023 e do edital do Fepac

O Concurso de Poesias de Campo Mourão edição 2023, promovido pela Fundação Cultural através da Biblioteca Municipal, teve 166 poesias inscritas, das quais 34 na temática Campo Mourão e 132 na temática Livre. Os concorrentes são de 21 estados brasileiros (93 cidades). Teve ainda uma inscrição do Canadá.

Após a avaliação da comissão julgadora os classificados na modalidade composição temática Livre foram: 1º lugar (Rafael Neves de Souza – Itacoatiara/AM); 2º lugar (Marcos Alberto de Souza Oliveira – Cotegipe/BA); e 3º lugar (Edimara Arcanjo Cisne – Sobral/CE)

Na temática Campo Mourão o resultado foi: 1º lugar (Lilian Carine de Lima dos Santos – Caxias do Sul/RS); 2º lugar (Patrícia Helena Silvestre – São Roque/SP) e 3º lugar (Marcos Antônio Campos – Natal/RN)

A cerimônia de premiação e interpretação das poesias será no dia 10 de outubro, na Biblioteca Municipal. O valor da premiação soma R$ 7.900,00, distribuídos entre os 3 primeiros de cada categoria.

FEPAC

Também foi publicado no Órgão Oficial do Município, o resultado final do Edital de Apresentação de Projetos Culturais, da Lei de Incentivo à Cultura, modalidade Fepac. Ao todo foram contemplados seis projetos.

Na área de Acervo e Patrimônio Histórico e Cultural, Museus e Centros Culturais, Pesquisa e Documentação, Preservação de Bens Culturais e Artísticos: André Luiz Alves, com o projeto “Nosso Patrimônio Histórico e Nossa História”; Artes Visuais, Artes Gráficas, Filatelia, Design, Cinema, Fotografia e Vídeo: Leonice de Faria Silva, “Sob e sobre olhar Down: jornadas fotográficas”; Circo, Folclore, Tradições e Artesanato: Israel do Nascimento Lima, “Reacender”; dança: Rafaella Pasini Abudi, “Voz”; Literatura e Biblioteconomia: Gracieli Polak Walter, “Cabelinho Limão – o livro”; Música e Canto: Wesley Ribeiro Ferreira dos Santos, “Utopia”; Teatro: Ana Paula Soares Rola; “Beco”.

O orçamento deste ano para o programa Fepac é de R$ 210 mil. O valor total será distribuído entre os sete projetos aprovados, com um custo mínimo de R$ 15 mil e um máximo de R$ 30 mil por projeto.