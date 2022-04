“De Lobo a Lobato” abre programação cultural para o público infantil

A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello abre nesta quinta-feira, 7 de abril, a programação do evento “De Lobo a Lobato”, realizado anualmente pela Fundação Cultural para comemorar o mês da literatura infantil. A abertura está marcada para as 9 horas, com a presença dos alunos da Escola Municipal Maria do Carmo e contação de histórias com a professora Eliandra Vendrame.

O objetivo da programação, que segue até o dia 29, é despertar o gosto e o prazer de ler, através da ludicidade, das contações de histórias e dos personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo. Serão realizadas oficinas, feira de livros e visita aos personagens de Monteiro Lobato, nascido em abril.As contações de histórias (dias 7, 8, 11, 12, 13, 18 e 25) terão como convidados Amanda Baran, Célia Baran e Eliandra Vendrame, com participação especial de Danilo Furlan, escritor e contador de histórias.

As oficinas serão ministradas pelo Centro de Criatividade, dias 8 e 11 de abril, com confecção de personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo.

No dia 20 está programado Sarau “Entre letras e lentes”, desenvolvido pelos alunos do Colégio Estadual Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira em homenagem aos escritores mourãoenses. No dia 26 visita Cultural aos setores da Fundação Cultural (contrapartida Lei Aldir Blanc). O encerramento será com o Encontro Regional de Bibliotecas Públicas (realização Biblioteca Pública do Paraná), dias 27, 28 e 29.