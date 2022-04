Comédias de stand up abrem Temporada Popular do Teatro

Comediantes “pratas da casa” abriram a Temporada Popular do Teatro Municipal com apresentações de “stand up” na noite deste domingo (24). Nesta segunda-feira, dia 25, será a vez da Companhia Sou Arte apresentar espetáculo circense e na terça, dia 26, leitura dramática e cenas curtas (Teatro).

Promovidos pela Fundação Cultural, os espetáculos são gratuitos e realizados sempre às 20 horas. Teatro, dança e música também fazem parte da programação, que vai até dia 30 de abril. No dia 27 o palco será de Adriano Lima e convidados para um instrumental de bateria. Dia 28 o espetáculo de dança será com o Ballet Municipal e convidados e o encerramento, dia 30, com Grand Duo Concert.

BIBLIOTECA

Até o próximo dia 29 prossegue na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello o evento “De Lobo a Lobato”, para comemorar o mês da literatura infantil. O objetivo é despertar o gosto e o prazer de ler, através da ludicidade, das contações de histórias e dos personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo. O encerramento será com o Encontro Regional de Bibliotecas Públicas (realização Biblioteca Pública do Paraná), dias 27, 28 e 29.