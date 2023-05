Biblioteca Municipal abre Memorial Prof. Egydio Martello

A Biblioteca Pública Municipal abriu nesta segunda-feira (15), o Memorial Professor Egydio Martello. O novo espaço conta com peças, diplomas, vestuários e outros, doados por familiares do patrono da biblioteca há 17 anos. Martello também é um dos autores do hino de Campo Mourão, criado em 1967, em parceria com a professora Walkyria Boz.

A implantação do Memorial é uma das metas da atual gestão da Fundação Cultural de Campo Mourão, no sentido de valorizar a história de Campo Mourão e das pessoas que marcaram a cultura de Campo Mourão. “Temos um acervo tão importante do autor do nosso hino, doado por seus familiares e por quase duas décadas ficou distante dos olhos dos mourãoenses”, explica Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

Egydio Martello chegou a Campo Mourão no começo da década de 1960. Foi professor e diretor do Colégio Estadual de Campo Mourão por vários anos. Em 1968, recebeu de presente um automóvel Fusca da comunidade local. No final dos anos de 1970, por indicação do jornalista Antônio Luiz de Matos, foi eleito para ser o patrono da Biblioteca Pública. Morreu em Curitiba no ano de 2005. O acervo do professor Martello foi doado pelos familiares após a sua morte e foi trazido pelos historiadores Jair Elias e Pedro da Veiga.