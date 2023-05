Balé do Teatro Guaíra em Campo Mourão no fim de semana

Apreciadores da dança clássica terão a oportunidade de acompanhar um espetáculo do Balé Teatro Guaíra no próximo fim de semana em Campo Mourão. Como parte da programação especial da 14ª edição da Mostra Paranaense de Dança, serão apresentados o “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A., de Liliane de Grammont”. Os espetáculos serão apresentados na sexta-feira (12), às 20 horas, no Teatro Municipal. Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados a partir das 19 horas, na bilheteria do Teatro.

Além dessa apresentação, no período da tarde, a companhia receberá no Teatro Municipal, alunos de escolas públicas do município, para um ensaio didático. A ideia é integrar os jovens estudantes no universo da dança e estimular a formação de novas plateias. Tanto esse ensaio, como o espetáculo à noite serão acessíveis em libras e audiodescrição.

“A importância do Balé Teatro Guaíra percorrer os municípios é a troca, o intercâmbio cultural entre as diferentes regiões, e ainda despertar o interesse pela arte e a cultura entre todas as idades”, explica o diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra, Áldice Lopes.

Nos dias 13 e 14 de maio (sábado – 20 horas e domingo – 18 horas), será a vez dos 20 grupos inscritos de Campo Mourão e região se apresentarem. A seleção será no formato de espetáculo, que também pode ser prestigiado pelo público, e com a presença de uma banca de avaliadores. Realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tendo como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, a Mostra tem o apoio da prefeitura de Campo Mourão, via Fundação Cultural.