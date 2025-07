Bailarinos de Campo Mourão no Festival de Dança de Joinville

O corpo de baile da Academia Municipal de Ballet de Campo Mourão está em Joinville (SC), onde participa do maior Festival de Dança do mundo. No total são 16 alunos entre 14 e 18 anos, que vão apresentar-se nos palcos abertos do festival com duas coreografias de ballet clássico (Tessitura e Sintonias) e uma coreografia de dança contemporânea, chamada Elo.

Além das apresentações, os alunos vão participar de cursos e assistir as noites competitivas até a próxima sexta-feira, dia 25. Para a viagem a Santa Catarina, a prefeitura de Campo Mourão cedeu um ônibus, onde também foram dois grupos de bailarinos (Fundação Educere e grupo Reacender), cada um com sete integrantes.

O Festival de Dança de Joinville conta com mais de 4.600 coreografias aprovadas, grupos de todos os estados do Brasil e representantes de quatro países. A programação inclui apresentações, workshops e competições, que vão até dia 2 de agosto. O evento recebe mais de 16 mil inscritos e expectativa de público de 350 mil pessoas.