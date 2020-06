“Arraiá do Sou Arte” acontece neste domingo

Live pelo facebook com apresentações envolvendo os artistas profissionais da companhia, bingo virtual e concurso de fotos e vídeos são apenas

algumas das atrações programadas para o “Arraiá do Sou Arte”, que acontece domingo (28/6), a partir das 16 horas. Pelos sistemas de delivery e drive thru serão comercializados combos com comidas típicas das festas juninas: quentão, bolo de fubá, maçã do amor, pipoca, amendoim, pinhão, cural, cachorro quente, paçoca e doce de abóbora.

A promoção faz parte de um conjunto de ações que o Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, vem desenvolvendo com o objetivo de garantir a sobrevivência da companhia durante a pandemia de Covid-19. Visa também assegurar a manutenção dos aproximadamente 30 artistas profissionais que integram a sua trupe e dependem da companhia, além de propiciar a manutenção de projetos sociais do grupo.

Todas as recomendações dos órgãos de saúde para conter a propagação do novo coronavirus estão sendo adotadas pelo Espaço Sou Arte. No bingo virtual serão sorteados três prêmios: celular, cafeteira expresso e bicicleta. Já no concurso de fotos e vídeos mais originais, o público que acompanha a live poderá participar com trajes, maquiagem, etc. junina. Os combos para família e para casal poderão ser adquiridos pelo telefone (44) 99818-0025

Além de contribuir para a preservação dos festejos juninos e ajudar na manutenção do Espaço Sou Arte, o “Arrariá” também vai comemorar o aniversário de dois destacados integrantes da trupe: os palhaços Coquinho e Pipoca.

Mais informações pelos telefones (44) 3017 0613 ou 9 9831 6868.

REINVENTANDO-SE

Até meados de março passado, quando começou a pandemia de Covid-19 no Brasil, o Espaço Sou Arte realizava uma média de 29 apresentações por mês em eventos públicos, privados e corporativos em todo o Paraná e em cidades de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A agenda estava sempre cheia, com a companhia muitas vezes dividida para apresentações simultâneas em cidades e até estados diferentes.

Com o surgimento dos primeiros casos da doença no país, todos os contratos que a companhia tinha para apresentações nos próximos meses foram cancelados. Desde meados de março, o grupo não realiza espetáculos. Do “casting” do grupo fazem parte ainda técnicos, funcionários administrativos e operacionais, além da utilização de muitos serviços terceirizados.