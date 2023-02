Academia de Letras abre Exposição Êxodos, de Sebastião Salgado

Pela primeira vez sua história, a Academia Mourãoense de Letras abre uma exposição em sua sede, localizada na Estação da Luz “Dom Eliseu Simões Mendes”, que abriga também a Biblioteca Pública Municipal “Prof. Egydio Martello”. Uma parceria com a Fundação Cultural de Campo Mourão, a AML abriu no dia 15 de fevereiro, a exposição Êxodos, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado.

São 15 fotografias de um dos ícones da fotografia mundial, fruto de viagens realizadas durante o período de seis anos por mais de 40 países. Como resultado de seus deslocamentos, Sebastião Salgado, capturou através do clique da sua câmera as questões políticas, sociais e econômicas ao retratar a história de pessoas que foram obrigadas a deixar a terra natal.

Segundo Sebastião Salgado, “mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes”. É exatamente esse sentimento de uma identidade planetária, no qual todos estamos conectados, que permeia o pensamento da exposição e complementa, em forma de legenda, o que a fotografia constrói, como imagem.

A exposição fica em cartaz até o mês de junho. O horário de visitação é o mesmo da Biblioteca Pública, das 8h até 17h. Grupo de visitação necessitam agendar previamente a visita.