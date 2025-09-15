9º Salão de Arte de Campo Mourão atrai 117 obras de todo o país

O 9º Salão de Arte Contemporânea de Campo Mourão encerrou as inscrições no dia 5 de setembro com um total de 117 obras vindas de dez estados brasileiros: Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Bahia, Ceará e Minas Gerais. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento reforça sua projeção nacional ao atrair artistas de diferentes regiões do país.

O edital prevê a seleção de até 31 obras nas categorias desenho e gravura, pintura, escultura, fotografia, artes gráficas (criações digitais) e instalação. Nesta edição, uma das novidades é o Prêmio Bernardo Matos para Novos Talentos, voltado a artistas em início de carreira.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, a diversidade geográfica dos inscritos evidencia a importância do Salão. “A diversidade de estados e a qualidade das inscrições mostram que Campo Mourão se projeta cada vez mais como um polo de difusão das artes visuais, capaz de atrair artistas de diferentes estilos e trajetórias”, destacou.