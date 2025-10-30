4ª Festa Literária de Campo Mourão será realizada de 4 a 9 de novembro

Palestras, oficinas, bate-papos, contação de histórias, lançamentos de livros e mesa-redonda fazem parte da programação da 4ª Festa Literária de Campo Mourão. Organizada pela Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, da Secretaria Municipal de Cultura, o evento será realizado de 4 a 9 de novembro,

“Será um grande evento com diversas atrações gratuitas para todas as idades. É uma oportunidade de celebrar a literatura e incentivar o hábito da leitura”, destaca o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, ao acrescentar que Campo Mourão é uma das cidades do Paraná que mais tem mais lançamentos de livros.

A abertura oficial, na próxima segunda-feira (4), será às 19h30 com a palestra “Crise Cria Cura”, do escritor Pedro Salomão. Com sua sensibilidade poética, Pedro compartilha histórias reais de sua trajetória como palhaço de hospital e educador social, revelando com humor e ternura as lições que aprendeu em corredores de hospitais, salas de aula da APAE e encontros com pessoas que, mesmo em

crise, escolheram amar a vida.

Todos os dias haverá estande com livrarias para venda de livros (das 9 às 21h) e contações de histórias. Além de palestras, serão realizadas apresentações musicais e no encerramento, no dia 9, lançamento dos livros selecionados por meio do edital de Obras Literárias e tarde recreativa com brinquedos infláveis para crianças.

Confira a programação: https://tinyurl.com/8pwep9x