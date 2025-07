Vendaval derruba cobertura de posto de combustíveis em Campo Mourão

A chuva que estava prevista pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em várias regiões do estado, neste domingo, 27, chegou causando estragos em Campo Mourão.

No final da tarde, o vendaval atingiu em cheio a estrutura do Posto Andrade, na entrada do Lar Paraná. A força do vento derrubou parte da cobertura do estabelecimento sobre algumas bombas de combustíveis.

O temporal passou rápido e, apesar do susto, o atendimento não foi afetado no posto. Além dos danos estruturais, o vendaval também provocou quedas de energia em vários bairros de Campo Mourão. Equipes da Copel foram acionadas para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

Pela região, o vento derrubou árvores nas rodovias PR-558, entre Campo Mourão e Araruna e também na PR-487, próximo à Usina Mourão. A orientação da Polícia Rodoviária é que os motoristas redobrem os cuidados ao trafegarem nessas rodovias.

VACA ATOLADA

O temporal comprometeu também o final da Festa da Vaca Atolada, em Boa Esperança. O vento danificou a estrutura do palco e algumas barracas. Por conta disso, o principal show do evento, com a dupla Israel & Rodolfo, acabou cancelado.

O show estava programado para ocorrer por volta das 16h, e os artistas chegaram a subir ao palco e iniciar a apresentação. No entanto, após cerca de 20 minutos, o tempo virou rapidamente, com a chegada de fortes ventos e chuva intensa. A tempestade danificou parte da estrutura do palco, tornando inviável a continuidade do evento por questões de segurança. (Veja o vídeo abaixo)

SIMEPAR

Conforme o Simepar, o domingo foi de mudanças nas condições do tempo no Paraná. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Rio Grande do Sul provocou um aumento da instabilidade em todas as regiões.

“Entre as regiões Oeste e Sudoeste, as pancadas de chuva já chegam entre o final da madrugada e começo da manhã. Essa instabilidade avança para as demais regiões, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, e também não se descarta a ocorrência de ventos fortes, entre 50 e 60 km/h em algumas localidades”, alertou Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.