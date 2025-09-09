Massa de ar frio vai baixar temperaturas, mas por pouco tempo, prevê Simepar

Uma frente fria atravessou o Paraná rapidamente nesta terça-feira (09), trazendo ventos fortes principalmente nas regiões Oeste e Centro Sul. Após a passagem dela, uma massa de ar frio se aproxima do Estado, causando um declínio nas temperaturas de quarta-feira (10) e até possibilidade de geada. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no entanto, o frio durará pouco: na quinta-feira (11) as temperaturas já voltam a subir, e os dias serão de grande amplitude térmica: friozinho pela manhã, e calor à tarde.

Até as 11h30 desta terça-feira, os maiores acumulados de chuva no estado foram em Mangueirinha (30,4 mm), Palmas (33,9 mm) e Coronel Domingos Soares (32 mm). Devido ao rápido deslocamento da frente fria, as rajadas de vento foram intensas durante a madrugada.

Campo Mourão registrou uma rajada de 65,5 km/h à 0h45; Guarapuava teve outra de 64,8 km/h à 0h30; Loanda teve outra de 57,2 km/h à 0h30; Cianorte registrou uma rajada de vento de 56,9 km/h à 0h45; Cornélio Procópio teve outra de 56,2 km/h às 3h30; e Ubiratã teve outra 55,1 km/h à 0h.

A frente fria já está a caminho de São Paulo, e chuva prevista para a semana, na maior parte do Paraná, já acabou. “Temos uma situação de tempo mais estável prevista em grande parte do Estado nos próximos dias. Existe apenas uma pequena possibilidade de chuva na tarde de quinta-feira, bem na área de fronteira com o Paraguai”, afirma Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio chega ao Paraná, causando declínio nas temperaturas. Na quarta-feira (10), as temperaturas ficarão abaixo dos 10°C em toda a metade sul do Paraná, inclusive com pequeno risco de formação de geada entre Palmas e General Carneiro – cidades que devem registrar temperaturas mínimas entre 3°C e 4°C.

Na quinta-feira (11) as temperaturas da tarde voltam a subir em quase todo o Estado e a amplitude térmica ganhará destaque. No Noroeste, Norte, Norte Novo e Norte Pioneiro, com o predomínio de sol a partir de quinta, as temperaturas passam dos 30°C a tarde. “Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral o tempo permanece com bastante nebulosidade e possibilidade de chuviscos no período da noite. Assim, a temperatura não se eleva na mesma proporção do que no interior paranaense”, explica Jacóbsen.

A gangorra nas temperaturas será grande ao longo da semana: Curitiba teve máxima de 21,1°C na segunda-feira (08), mas amanheceu com 15,1°C na terça (09) e deve terminar a tarde com a temperatura próxima ao dia anterior. Na quarta (10) a capital deve ficar com as temperaturas entre 7°C e 23°C (menos da metade da temperatura mínima de terça), e quinta (11) entre 10°C e 25°C.

Loanda chegou a 37°C na tarde de segunda-feira (08), e amanheceu com 18,8°C na terça-feira (09). As temperaturas não chegam aos 30°C nesta terça, mas vão de 14°C a 30°C na quarta (10), e de 16°C a 33°C na quinta (11). Já em Palmas, que frequentemente registra a menor temperatura do estado entre as estações meteorológicas do Simepar, a gangorra é ainda maior.

A cidade no domingo (07) teve mínimas de 6,1°C, na segunda (08) a temperatura mínima subiu para 9,9°C, e na terça (09) para 12,4°C, com previsão de máxima de apenas 17°C. Na quarta (10) a cidade deve amanhecer com 4°C, na quinta (11) com 8°C e na sexta (12) com 10°C – os três dias com máxima prevista de 24°C.

Agência Estadual de Notícias