Áreas de instabilidade trazem chuva nesta segunda, que se espalha pelo Paraná na terça

Áreas de instabilidade trazem chuva ao Paraná nesta segunda-feira (15). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a chuva deve iniciar entre a tarde e a noite no extremo Sul do Estado e subir em direção às outras regiões até a terça-feira (16), chegando de forma isolada até o Norte, onde os pluviômetros não registram uma gota de água há pelo menos 26 dias.

O aumento da instabilidade no Paraná entre a tarde e a noite desta segunda-feira (15) trará chuva para as cidades que fazem divisa com Santa Catarina, para o Sudoeste e o Centro Sul, com possibilidade de tempestades. “As áreas de chuva se formam em função da circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, devido ao avanço de áreas de instabilidade do Paraguai e do Norte da Argentina”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar. No Noroeste e no Norte, o sol predomina e as temperaturas ultrapassam os 33°C.

Na terça-feira (16) a chuva se espalha pelo estado e podem ocorrer pancadas isoladas em vários momentos do dia, sendo mais fortes nos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Em toda a região Leste as temperaturas não devem ultrapassar os 23°C. Na faixa norte há possibilidade de chuva isolada, ou seja, atingirá apenas algumas cidades, e as temperaturas continuarão altas, acima de 30°C.

A chuva trará alívio nas cidades em que chegar: Londrina e Santo Antônio da Platina, por exemplo, estão há 26 dias sem chuva. Em Cambará a situação é ainda mais grave: já se passaram 49 dias desde a última chuva acima de 1 mm, que foi em 28 de julho, quando choveu um acumulado de 16,2 mm. Nos dias 8, 20 e 26 de agosto a cidade registrou uma garoa muito fraca, que acumulou apenas 0,2 mm no pluviômetro da estação meteorológica.

Outras cidades da faixa norte também registraram menos de 1mm nos pluviômetros nos 15 dias que já se passaram em setembro: Apucarana e Pato Branco (0,4 mm), Jaguariaíva e Paranavaí (0,2 mm).

SEMANA

Mas a chuva durará pouco. Na quarta (17) e quinta-feira (18) o tempo volta a ficar estável em todo o estado. Com o predomínio do sol, as temperaturas na quinta podem chegar aos 35°C no Norte e no Noroeste. Já no Leste, por conta da nebulosidade nos dois dias, há possibilidade de garoa principalmente nas regiões de serra e as temperaturas terão pouca variação.

Na sexta-feira (19), o cenário muda novamente. “Volta a esquentar bastante, e o tempo quente somado à umidade traz chance de chuva nos setores mais ao Sul, próximo à Santa Catarina, inclusive novamente com possibilidade de tempestades”, detalha Braun.

SIMEPAR

Com uma estrutura de 120 estações telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Agencia Estadual de Notícias