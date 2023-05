Violenta colisão entre carro e carreta mata motorista na rodovia BR-369

Um trágico acidente automobilístico acabou causando a morte do motorista de um GM/Kadet na tarde desta quarta-feira, na rodovia BR-369. O acidente ocorreu por volta das 13h25, próximo ao trevo de acesso a Ubiratã.

O veículo dirigido por um rapaz de 23 anos bateu de frente com uma carreta Volvo/FH 520. Conforme constatou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o automóvel seguia sentido Ubiratã/Cascavel, quando repentinamente invadiu a faixa contrária batendo frontalmente com a carreta que estava no sentido contrário.

Após a colisão, a carreta saiu da pista e parou em uma plantação de milho, às margem da rodovia, enquanto o automóvel parou na pista de rolamento, ficando completamente destruído. Os veículos eram ocupados apenas pelos condutores.

O motorista do Kadet morreu no local e condutor da carreta, de 56 anos, foi encaminhado pelo Samu para a Santa Casa de Ubiratã. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. Ele tinha habilitação.