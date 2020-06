Trabalhador morre soterrado em silo de soja de cooperativa em Ubiratã

Um homem de 59 anos, identificado por Possidonio Gomes de Siqueira, morreu ao cair dentro do silo de soja de uma cooperativa onde trabalhava, no município de Ubiratã. Soterrado pelos grãos, ele acabou morrendo. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira.

A equipe da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram buscas no interior do silo a fim de localizar a vítima, mas quando o corpo foi resgatado já estava sem vida.

A Polícia Civil também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente e o corpo foi levado ao IML de Campo Mourão para autópsia. Siqueira era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava trabalhos à cooperativa.