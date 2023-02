Trabalhador da construção é morto a tiros no centro de Ubiratã

Um homem identificado até o momento apenas por Darlan, foi morto com tiros de pistola na tarde desta terça-feira, na área central de Ubiratã. A vítima trabalhava em uma construção civil quando foi surpreendida pelo atirador que chegou em um veículo de cor branca, que pode ser uma Parati ou Gol.

Após os disparos ele fugiu do local. A Polícia Militar e Civil foram acionadas e a Polícia Cientifica vai fazer o trabalho de perícia no local. As circunstâncias do crime serão apuradas pela polícia.

Nos últimos dias foram registradas duas tentativas de homicídio na cidade. Em uma delas, um homem e uma mulher foram baleados . Depois um jovem também foi vítima de um atentado.