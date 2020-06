Mulher capota carro ao desviar de animal na pista

Ao fazer uma manobra brusca para desviar de um animal na pista, uma mulher acabou capotando o veículo que dirigia, na noite dessa segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 20h15, na rodovia BR 369, próximo a Ubiratã.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a mulher dirigia um Fiat Siena, sentido Ubiratã para Cascavel, quando um animal entrou na pista.

Nas tentativa de evitar a colisão, ela perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco à direita e capotou à esquerda, parando no acostamento do sentido contrário.

Além da motorista, mais dois passageiros sofreram ferimentos, dois em estado graves. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Ubiratã, cidade onde moram as vítimas..