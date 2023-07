Jovem é executado com mais de 30 tiros, dentro de carro em Ubiratã

Um jovem de 18 anos identificado até o momento apenas pelas iniciais C.A.A. foi executado com mais de 30 disparos de arma de fogo, na cidade de Ubiratã. O crime ocorreu por volta das 23h desse sábado.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima dirigia um veículo Jetta de cor branca quando foi surpreendida pelo atirador. Após ser alvejado, o rapaz perdeu a direção do veículo, colidindo com a grade de uma residência, que foi parcialmente destruída.

A equipe do Samu esteve no local e constatou óbito. O veículo ficou com diversas marcas de bala, possivelmente de pistola. Foi o sexto assassinato do ano em Ubiratã, a segunda cidade da região com mais homicídios em 2023, perdendo apenas para Campo Mourão que tem 17. Em toda a Comcam, nos primeiros sete meses do ano são 43 crimes contra a vida.

A Polícia Civil e perícia criminal também foram acionadas para realizar as investigações iniciais e apurar as circunstâncias do homicídio. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.