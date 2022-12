Corpo de homem que morreu afogado é encontrado pelos bombeiros

No terceiro dia de buscas nas águas do Rio Piquiri, o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão localizou o corpo do homem que morreu afogado ao entrar na água para nadar, na noite de terça-feira, 27. Ele havia bebido antes de entrar na água.

Segundo o tenente Boni, do Corpo de Bombeiros, o corpo de José Carlos, como foi identificado, foi localizado a cerca de oito quilômetros rio abaixo do local, entre Goioerê e Nova Aurora.

“As buscas terminaram por volta das 10h20 desta sexta-feira, quando o corpo foi localizado próximo à margem do rio onde a água estava mais calma”, declarou o tenente. A Polícia Científica foi ao local e fez os trabalhos periciais para liberação ao IML.