Carro e moto são alvejados por tiros em Ubiratã

Um atirador fez disparos contra um veículo que estava estacionado em frente à residência do proprietário, na cidade de Ubiratã no início da noite de ontem. Moradores da casa ouviram os tiros e ao saírem encontraram o veículo e também uma moto com marcas de bala.

Testemunhas relataram terem visto uma pessoa em uma motocicleta preta efetuar os disparos. Após os fatos o suspeito fugiu em direção ao bairro Boa Vista.

No local, a Polícia Militar encontrou cinco estojos deflagrados de calibre .380. O material foi recolhido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Ubiratã. A PM realizou patrulhamento para tentar localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.