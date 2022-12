Buscas por homem desaparecido no Rio Piquiri entram no 3º dia

As buscas pelo corpo de um homem de 48 anos, identificado por José Carlos, que está desaparecido desde terça-feira, 27, nas águas do Rio Piquiri, em Ubiratã, entram hoje no terceiro dia pelo Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

“O segundo dia de buscas foi encerrado sem sucesso”, disse ontem o tenente Boni, do Corpo de Bombeiros, afirmando que nesta sexta, nova guarnição vai continuar com as buscas.

Segundo informações, após ter bebido ele entrou no rio para nadar, em um local conhecido como “poção”, próximo ao Rancho do Rosseto e não conseguiu retornar, por volta das 19h30 de terça-feira.