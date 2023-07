Prossegue a negociação da CCT do comércio de C. Mourão e região

Através de nota à imprensa, o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) comunicou a seus associados e demais empreendedores do ramo que prosseguem as negociações em torno da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024). A entidade informou ainda que as tratativas encontram-se em estágio avançado para o fechamento do acordo junto ao Sindicato dos Empregados do Comércio.

“Visando oferecer segurança jurídica às empresas, alguns pontos da CCT precisam ser estabelecidos e as negociações entre as entidades patronal e laboral prosseguem”, acentua a nota. Em outro trecho, o Sindiempresarial orienta os empresários: “Considerando a proximidade do fim do mês e do procedimento de fechamento das folhas de pagamento, a recomendação é que não sejam feitas alterações salariais até a efetiva assinatura da nova convenção”, ressalta.

A nota é assinada pelos presidentes Nelson José Bizoto (do Sindiempresarial) e Ben-Hur Berbet (da Associação Comercial e Industrial – Acicam).