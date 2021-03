Prefeitos da Comcam anunciam intenção de comprar vacinas da AstraZeneca

Devido a morosidade do Governo Federal com a imunização contra coronavírus (Covid-19), os prefeitos da Comcam discutiram na manhã desta sexta-feira (12), em reunião online, a possibilidade de comprar, via Ciscomcam, doses da vacina Oxford/AstraZeneca para vacinação da população de toda região. O encontro reuniu 20 prefeitos da Comcam, secretários da Saúde, assessores jurídicos, o chefe da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Eurivelton Wagner Siqueira, e o representante da Ecosafe Solutions, distribuidora da vacina AtraZeneca no Brasil, Eduardo Leal.

A população regional é estimada em 330 mil habitantes, considerando que cada pessoa teria que tomar duas doses, o Consórcio teria que fazer a compra de 660 mil doses do imunizante. A dose da AstraZeneca seria comercializada ao Ciscomcam a 7,90 dólares cada. Ou seja, a vacina (duas doses) custaria 15,80 dólares por pessoa, o equivalente a R$ 100,00, considerando a cotação atual da moeda americana. Para a aquisição das 660 mil doses, os municípios teriam que desembolsar em conjunto cerca de R$ 66 milhões. Considerado que a farmacêutica não recomenda a vacina em pessoas abaixo de 18 anos, o número de doses poderia diminuir.

Para dar início ao processo, o Ciscomcam fará a assinatura de uma carta de intenção para aquisição dos medicamentos. Dessa forma já entra para a fila de espera. “Já temos aprovada uma lei federal que permite que municípios e estados façam a compra individual das vacinas. Estamos iniciando um caminho. É um fio de esperança para que possamos acelerar a vacinação, pois Plano Nacional de Imunização está muito lento e não está funcionando nos municípios”, alegou o presidente do Ciscomcam, Rafael Brito do Prado, prefeito de Moreira Sales. Ele disse que os trâmites serão informados ao Governo do Estado e se preciso ao Ministério da Saúde.

De acordo com as informações repassadas por Edardo Leal, as doses vacina devem ser estocadas em ambiente com temperatura entre 3 a 7 graus. Caso seja fechada a compra, a AstraZeneca se responsabiliza pela entrega, que será feita no aeroporto internacional mais próximo dos municípios – no caso em Foz do Iguaçu-, e por qualquer efeito colateral que venha ocorrer em algum paciente. O pagamento pela vacina seria feita através de uma transferência internacional somente após o recebimento do produto pelo Consórcio.

Segundo Leal, prefeitos de várias cidades do Brasil, já assinaram carta de intenção com a Ecosafe Solutions para aquisição da vacina. Entre os municípios estão Gramados (RS), Campo Bom (RS), Diamantina (MG), Maceió, Porto Relho (RO), Ariquemes (RO), entre outros.

O presidente da Comcam, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna, lembrou que a intenção de compra das doses deve ser feita com urgência devido o momento atual da pandemia na região, com várias mortes e grande número de confirmações de casos todos os dias. “Vai receber a vacina quem sair na frente. Acredito que estamos dando o pontapé inicial”, falou. Segundo ele, priorizando a compra da vacina, cada município ‘vai dar um jeito’ em relação aos recursos financeiros. “Não podemos mais ficar esperando só pelo Governo Federal”, ressaltou.

O intervalo de tempo entre uma dose e outra da vacina é no máximo 21 dias. Após o pagamento pela compra, a entrega ao Ciscomcam não passaria de 30 dias. A sugestão da Ecosafe é que os prefeitos já comprem todas as doses e estoquem.

PREFEITOS NO ENCONTRO

Participaram da reunião os prefeitos: Same Saab (Iretama); Rafael Bolacha (Moreira Sales); Leandro Oliveira (Araruna); Wilson Tureck (Luiziana); Vivaldo Lessa (Roncador); Joel Buscariol (Boa Esperança); Adão Aristeu (Rancho Alegre D’Oeste); Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz); Betinho Lima (Goioerê); Fábio D’Alécio (Ubiratã); Milton Luiz Alves (Campina da Lagoa); Oclécio Meneses (Farol); Airton Agnolim (Nova Cantu); Ricardo Radomski (Mamborê); Tauillo Tezelli (Campo Mourão); Edimilson Moura (Terra Boa); Akio Abe (Quarto Centenário); Leila Amadei (Juranda); Junior Garbim (Engenheiro Beltrão); e Leonardo Romero (Quinta do Sol).