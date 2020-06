Veículo roubado é apreendido com drogas em Peabiru

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu um veículo Hyundai/HB20, placas AXT-3970, com 190 quilos de maconha. O flagrante ocorreu por volta das 20h30 desta quarta-feira, durante uma operação de fiscalização em frente ao posto rodoviário.

Durante a vistoria no veículo, a droga foi encontrada no porta malas. Ao verificar o chassi do automóvel, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no dia 2 de maio, na cidade de Londrina.

A placa havia sido trocada. De acordo com a Polícia Rodoviária, a verdadeira placa do HB20 é AYL-2D39. O condutor, identificado pelas iniciais J.W.S., 27 anos, mora em Londrina.

Ele relatou que pegou o carro em Marechal Cândido Rondon e levaria até Maringá. Pelo serviço, receberia R$ 2.500,00.

O rapaz foi encaminhado juntamente com a droga e o veículo para delegacia de Polícia de Peabiru.