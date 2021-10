Veículo furtado em CM é recuperado em Peabiru

A Polícia Militar recuperou em Peabiru, um veículo VW/Gol, que havia sido furtado em Campo Mourão. O automóvel havia sido abandonado na saída para o lixão, em Peabiru.

O furto ocorreu no fim de semana, na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com rua Harrison José Borges, em Campo Mourão.

No local em que foi encontrado, o veiculo encontrava-se com a porta esquerda amassada e com um rack na parte superior. Os policiais faziam patrulhamento na área quando localizaram o veículo.