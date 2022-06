Polícia Militar prende rapaz após furto em Araruna

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar e autuado em flagrante pelo crime de furto, no início desta madrugada (8), na cidade de Araruna. Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Duque de Caxias quando suspeitaram de um bar que estava com a porta aberta.

Ao verificarem o estabelecimento, os policiais constataram que as trancas da porta estavam danificadas. A equipe realizou buscas nas imediações e conseguiu localizar um rapaz suspeito de diversos furtos ocorridos recentemente na cidade.

Com ele havia uma grande quantidade de moedas, um celular e, em sua cintura, duas facas. Diante da suspeita de os objetos serem do bar, a equipe retornou até o estabelecimento e conseguiu fazer contato com a proprietária, a qual reconheceu os produtos.

Conforme a vítima, as facas e o celular foram levados de dentro do balcão do bar, enquanto que as moedas foram furtadas do caixa.

Um botijão de gás chegou a ser retirado do local e foi deixado escondido atrás de uma árvore. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Com informações: Comunicação Social 11° BPM