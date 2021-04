PM apreende peças furtadas em Peabiru em ferro-velho de CM

Três homens foram detidos pela Polícia Militar no início da tarde de terça-feira (13), acusados de furto de equipamentos e peças agrícolas em uma propriedade rural na comunidade São Pedro, no município de Peabiru.

Já uma mulher, que seria responsável por um ferro-velho localizado na saída para Cruzeiro do Oeste, na cidade de Campo Mourão, também foi detida por receptação. No local os policiais apreenderam diversas peças de maquinários agrícolas, que foram reconhecidas pelo proprietário do sítio.

A ocorrência teve início logo após os policiais da Patrulha Rural serem informados sobre os suspeitos que estavam tentando levar uma plantadeira da propriedade, porém o bando se evadiu do local após serem questionados pela vítima.

Com base nas informações os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram interceptar o caminhão, já na zona urbana da cidade. No veículo estavam três homens, um de 27, 29 e 30 anos. Eles disseram que realmente estiveram na propriedade, porém achavam que os objetos estavam abandonados.

No caminhão, os policiais localizaram uma folha de zinco que havia sido retirada da cobertura de um

barracão existente na propriedade. Com o apoio de investigadores de Peabiru, os três foram encaminhados para a delegacia daquela cidade.

O caminhão foi apreendido e encaminhado ao pátio do Destacamento da Polícia Militar. Durante a condução do flagrante, a vítima, juntamente com policiais militares, foi até o ferro-velho onde teriam sido vendidas algumas peças.

Lá, o proprietário reconheceu diversos objetos que foram levados de sua propriedade. A responsável pelo estabelecimento também foi detida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.