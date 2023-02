Peabiru vai retomar o Carnaval de Rua no sábado

Paralisado por dois anos por conta da pandemia, o tradicional carnaval de rua volta acontecer em Peabiru. A programação começa no sábado (28), abrindo quatro noites e duas matinês de folia no centro da cidade.

A expectativa é que o evento aberto ao público reúna pessoas de várias cidades da região. A animação fica por contra do grupo Sem Preconceito e pelo DJ Testinha, durante todas as noites. Já na segunda-feira tem também a banda Cawboys do Asfalto, no ritmo do carnaval.

“Serão quatros noites de Carnaval gratuito na rua, de sábado até terça-feira”, comunica o historiador Arleto Rocha, lembrando que para as crianças haverá matinês no domingo e terça, das 15h às 18h.

Dezenas de seguranças privados vão auxiliar os trabalhos da Policia Militar do Paraná durante os quatro dias de folia, além de dezenas de câmeras espalhadas pela área.

OUTROS CARNAVAIS

Arleto informa que até a década de 1970, o carnaval de Peabiru era restrito ao salão da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Peabiru (ACERP), clube social de então. Dos anos de 1970 até o fim dos anos de 1990 a festa ocorria no Peabiru União Clube (PUC) e outros ambientes fechados.

A partir de 2002, preocupado com os jovens que saiam de Peabiru para ir a outras cidades, foi criado o Carnaval de Rua de Peabiru. “Assim, o Carnaval deixou os salões fechados para ganhar de vez as ruas”, destaca o historiador.