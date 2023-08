Peabiru realiza neste fim de semana a 26ª Festa do Carneiro ao Vinho

No próximo fim de semana, Peabiru sediará a 26ª Festa do Carneiro ao Molho de Vinho. O prato típico da cidade será realizado no domingo, dia 20, mas a programação festiva começa no sábado, 19.

Além do tradicional almoço no terceiro domingo de agosto, este ano acontece o show nacional com a dupla Jads e Jadson, no sábado (19), a partir das 22h. O show será gratuito ao público.

O evento acontece por meio de uma parceria entre a prefeitura de Peabiru, Paróquia São João Batista, Lions Club e a Loja Maçônica Rui Barbosa nº16. Foram colocados à venda 1800 convites. Essas entidades serão beneficiadas com a renda da festa.

Os pontos de venda são: Progresso Auto Elétrica (99912-7771); Farmácia Globo (3531-2181); Farmácia Drogamais (3531-1508); Papelaria Monalisa (3531-1555) e Secretaria da Igreja, pelos telefones 3531-2025 ou 99753-4692.

No sábado a expectativa é de que o show reúna entre 5.000 a 7.000 pessoas. No domingo, o prato título movimenta a cidade, com a visita de pessoas de toda a região, além de autoridades e prefeitos da região.