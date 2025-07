Peabiru inicia venda de convites do Carneiro ao Vinho

A 27ª Festa do Carneiro ao Vinho, prato típico de Peabiru, já iniciou a venda dos convites. A tradicional festa acontece no dia 18 de agosto. O valor do convite é R$ 70 para adulto e R$ 35 (infantil).

Os pontos de venda são os seguintes: Vilma Rotary 9 9978-7753; Anderson Lions 9 9984-0182; Secretaria da Igreja 9 9753-4692 ou com Alexandre Rui Barbosa 9 9930-3777.

No total serão preparados cerca de 2 mil pratos. O almoço será servido no Salão Paroquial, à partir das 11h30. Este ano a Prefeitura conta com o apoio da Paróquia São João Batista, Lions Clube, Rotary e Maçonaria Rui Barbosa na organização.