Peabiru: doações da Cmeg ao Lar Carlinhos

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) fez, nesta semana, a entrega de lençóis, fronhas, máscaras e de um televisor ao Lar Carlinhos, em Peabiru. Crianças em condições de risco social são atendidas pela entidade que tem parceria com as prefeituras de Peabiru e Araruna.

As doações foram recebidas por Roberto Macetti – “Beto” (que dirige a entidade há 18 anos) e a pedagoga Maria Ilma Manganote Macetti. Já a Cmeg foi representada pela presidente Ester de Abreu Piacentini e as diretoras Cidinha Coletty, Giselta Silva e Cleire Arcain.

O Lar Carlinhos funciona no jardim Juvenal Portela e dispõe de ampla estrutura para atendimento as crianças, inclusive área de lazer. “Este lugar não é um orfanato e sim um abrigo temporário às crianças carentes em risco de violência doméstica ou condições sociais impróprias” explica Beto Macetti.

As crianças recebem apoio de uma psicóloga e orientação pedagógicas durante a permanência na instituição, até que um parente seja localizado e designado judicialmente para ficar com elas.

O repasse ao Lar Carlinhos foi viabilizado através da atuação das integrantes da Cmeg (que é ligada ao Sistema Fecomércio – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região), com doações da comunidade mourãense.