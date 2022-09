Peabiru debate o Manejo e Conservação de Solos e Água

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR – Paraná), IAPAR/EMATER, e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Peabiru, realizaram na quinta-feira, 15, passada uma reunião para o debate sobre o Manejo e Conservação de Solos e Água, com ênfase na conservação de estradas rurais..

A reunião contou com a presença do engenheiro agrônomo José Alcir de Oliveira, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) e membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e lideranças municipais.

Um dos objetivos também foi eleger a nova diretoria do CMDRS, para a Gestão 2022/2026, mas a plenária optou pela manutenção da atual diretoria. Também foram analisadas duas solicitações de emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), apresentadas pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Maria Rosária Ogassawara.

Os conselheiros foram favoráveis à emissão deste documento para as famílias de agricultores familiares solicitantes. O responsável local do IDR-Paraná, extensionista Antônio Eduardo Egydio, informou sobre o trabalho que vem sendo realizado em Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos (TAA) para controle de deriva nas pulverizações.

Na sequência o engenheiro agrônomo José Alcir comentou sobre o uso e manejo correto de solos e água, através da Lei Nº 8014, de 14 de dezembro de 1984, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola. Ele enfatizou a conservação por meio de barreiras mecânicas, com a construção e manutenção do sistema de terraceamento mecânico, ou seja, as curvas em nível.

Esta prática tem por objetivos reduzir o escorrimento superficial de água e melhorar a infiltração deste precioso recurso natural no perfil do solo, abastecendo as nascentes. “Essa não é uma prática isolada e sim uma dentro de todo conjunto de boas práticas agrícolas, onde o não cumprimento de algumas delas podem levar a sanções diretas ao agricultor, indo desde de advertências até multas”, explicou.

Ele também apresentou imagens de estradas rurais de Peabiru afetadas pela má-conservação de solos em algumas propriedades. Estes casos estão sujeitos a advertências por parte do órgão fiscalizador, podendo inclusive chegar à aplicação de autuações e multas.

Alcir tratou também das faixas de domínio público nas áreas lindeiras das estradas, definidas por lei municipal e informou quais são as obrigações dos agricultores que margeiam estas vias rurais. Lembrou ainda que o uso indevido do maquinário agrícola pode provocar danos nos leitos dessas estradas rurais, diminuindo assim a vida útil da obra e colocando em dificuldade àqueles que dependem delas para escoamento das safras e o trafego escolar.

Por fim, Alcir demonstrou o passo a passo do procedimento para os autos de infração. Apresentou casos reais que ocorreram e ainda ocorrem, na intenção de antecipar e prevenir o problema. “Com a conscientização dos produtores não haverá necessidade de voltarmos ao município para efetuar autuações”, afirmou.

Esta ação conjunta visa promover o desenvolvimento rural sustentável, com a interação entre o poder público municipal, estadual, conselho e produtores no município.

Fonte – Instituto Emater – Unidade Municipal de Peabiru