Peabiru acelera vacinação, começa imunizar pessoas com 20 anos e gera polêmica

A vacinação contra a covid-19 está super acelerada em Peabiru. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde anunciou que já inicia a imunização de jovens a partir dos 20 anos. Ou seja, é o município da Comcam onde a vacina está mais adiantada.

No entanto, essa postura da Secretaria de Saúde tem gerado muita polêmica no município. Um morador da cidade, que pediu para não ter o nome divulgado, procurou a reportagem do Tasabendo.com para reclamar que muita gente tem ficado sem receber o imunizante na cidade.

“Da forma como vem sendo feito, com a distribuição de 100 doses para cada faixa etária, e depois já passa para outra idade, não tem jeito. Muitas pessoas estão ficando sem receber a vacina, enquanto outras estão indo para Campo Mourão receber e vacina. Eu mesmo fui e me vacinei em Campo Mourão, já que não pediram comprovante de residência”, contou o morador de Peabiru.

Segundo ele, muita gente tem recorrido a Campo Mourão para tomar a vacina enquanto outros reclamam do formato da vacinação nas redes sociais. “Quando vou de circular para Peabiru ouço muita gente falando que tomou a vacina em Campo Mourão porque não teve tempo de ser imunizado em Peabiru”, revela.

Diante dessa denúncia, o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos disse que vai apurar o caso. “A princípio não identificamos números expressivos de pessoas de fora vindo se vacinar em Campo Mourão, apenas algumas exceções. Mas diante dessa informação, vou pedir um levantamento detalhado”, declarou o secretário.

Também ouvida pela reportagem, a secretária de Saúde de Peabiru, Valeska Alves disse que o município tem respeitado o Plano Nacional Estadual de Vacinação.

“Realmente conseguimos avançar bem as faixas etárias com a vacinação, mas sem fugir do Plano Nacional Estadual de Vacinação. Sempre divulgamos a faixa etária, mas mantendo aberto também para quem ainda não recebeu a vacina”, disse Valeska.

A iniciativa de acelerar o processo, segundo ela, foi uma decisão tomada a partir do momento em que muita gente deixou de tomar a vacina e também para que a classe trabalhadora fosse imunizada mais rápida.

“No início tivemos problemas com doses que ficavam paradas porque as pessoas não estavam vindo em suas faixas etárias. Ai para não ficar com a vacina parada, decidimos acelerar para abranger novas faixas etárias. Sobre essa informação de que distribuímos apenas 100 doses para cada faixa etária, isso não é verdade. Por um período entregamos 100 senhas diárias para evitar aglomeração. Hoje, no entanto, a medida em que recebemos as doses, no dia seguinte já fazemos a aplicação. Mas como já foi feito uma vez, teremos novas repescagens. Ninguém vai ficar sem vacina”, garante ela.

Sobre moradores de Peabiru que estão sendo vacinados em Campo Mourão, ela explica que também há mourãoenses agindo da mesma forma. “Como Peabiru já vacina a partir dos 20 anos, tem pessoas de Campo Mourão que também estão vindo tomar a vacina aqui”, declara ela.