Passageiro de ônibus é preso com quase 5Kg de drogas

A Polícia Rodoviária de Peabiru apreendeu quase 5kg de drogas, ao abordar um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/Campinas (SP), na noite dessa quinta-feira, por volta das 20h30. A apreensão ocorreu durante vistoria no bagageiro do ônibus, em frente ao posto rodoviário.

A droga, um total 4,730 Kg de maconha, foi localizada em uma bolsa e estava dividida em seis pacotes plásticos envolvidos por pó de café.

Em seguida os policiais identificaram o entre os passageiros, o responsável pelo entorpecente, um rapaz de 18 anos. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a droga, para delegacia de Polícia Civil de Peabiru, onde foi autuado por tráfico de drogas.